Шенгенская зона может расшириться уже в 2024 году. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на заявление Европейской комиссии (ЕК).

Регулятор рассчитывает интегрировать Болгарию и Румынию в шенгенское пространство до конца текущего года. Обе страны станут участниками зоны Шенгена с 31 марта, однако пока пограничный контроль на их рубежах будет упразднен лишь частично — только для морских и воздушных границ. Контроль на сухопутных переходах сохранится до завершения полной интеграции.

Прежде чем Болгария и Румыния станут полноправными участниками Шенгена, им необходимо выполнить ряд условий. Одно из ключевых — внедрение мер по борьбе с нелегальными мигрантами.

Накануне сообщалось, что посольство Болгарии начнет принимать заявления от россиян на выдачу шенгенских виз с 1 апреля.

С 31 марта россияне также смогут подавать на «шенген» через посольство Румынии.

Ранее россиянам рассказали, как успеть получить шенген до майских праздников.