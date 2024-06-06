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На Украине завели дело против Мединского из-за учебника истории

СБУ завела на Владимира Мединского дело о «фальсификации истории»

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Служба безопасности Украины (СБУ) возбудила уголовное дело на помощника президента РФ Владимира Мединского и ректора Московского государственного института международных отношений (МГИМО) Анатолия Торкунова, обвинив их в «посягательстве на территорию Украины». Соответствующая информация появилась в Telegram-канале СБУ.

Украинские спецслужбы считают, что Торкунов и Мединский, будучи соавторами учебника по истории для 11-х классов, сфальсифицировали историю становления государства Украина. Кроме того, в СБУ отметили, что чиновник и ректор высказывались в поддержку проведения специальной военной операции (СВО).

Дела на Мединского и Торкунова завели по статьям «Оправдание вооруженной агрессии» и «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

24 мая СБУ заочно предъявила обвинения председателю Совета Федерации РФ Валентине Матвиенко. В спецслужбе пояснили, спикеру заочно предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса Украины — «оправдание вооруженной агрессии против Украины» и «посягательство на территориальную целостность Украины». Кроме этого, в СБУ напомнили, что ранее чиновнице вменяли в вину «подстрекательство к развязыванию и ведению агрессивной войны».

Ранее на Украине трех депутатов Госдумы заочно приговорили к 15 годам тюрьмы.

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