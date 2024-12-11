Офис генпрокурора Украины предъявил обвинения в госизмене Вадиму Колесниченко, экс-депутату Верховной рады от Партии регионов. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Под процессуальным руководством прокуроров офиса ... народному депутату IV–VII созывов от Партии регионов предъявлены обвинения в госизмене, разжигании межнациональной розни и оправдании вооруженной агрессии против Украины», — сказано в сообщении.

Украинское издание «Лига.нет» отметило, что речь идет о Колесниченко. Ранее суд заочно приговорил его к пяти годам заключения за организацию выставки в Киеве о жертвах Волынской резни в 2010 году.

Колесниченко занимал должность депутата Верховной рады Украины с 2007 по 2014 год. В 2014 году он уехал в Россию.

В начале декабря киевский писатель, участник движения «Другая Украина» Ян Таксюр заявил, что свыше 20 тысяч человек уже отправлены под арест на Украине по «политической» статье 111 Уголовного кодекса («Государственная измена»).

Ранее в Раде призвали Россию, США и Белоруссию решить судьбу Украины.