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Президент Литвы признал, что Россия не страдает от санкций

Президент Литвы Науседа заявил, что Россия не страдает от санкций

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Geert Vanden Wijngaert/AP

Россия не испытывает тех страданий от санкций, которые предполагались в Европейском Союзе (ЕС). Об этом в беседе с Delfi заявил президент Литвы Гитанас Науседа.

«У меня не складывается впечатления, что Россия страдает из-за своей политики. <...> В 2022 году мы утверждали, что санкции остановят Россию и подорвут жизнеспособность ее экономики», — отметил Науседа.

Тем не менее, он отметил, что сейчас наблюдается ослабление «санкционного порыва» в ЕС и рост методов обхода санкций.

Науседа также подчеркнул, что у ЕС должна быть четкая стратегия в отношении санкций против России, добавив, что текущие действия стран-членов Евросоюза представляют собой «политическое дрейфование».

Издание Politico писало, что новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе 6 декабря в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры.

Ранее Китай собрался на примере России понять, как бороться с санкциями.

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