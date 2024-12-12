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В Польше рассказали, как Шольц снова «хочет разозлить украинцев»

Do Rzeczy: Шольц снова хочет разозлить украинцев своим звонком Путину

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц вновь хочет разозлить украинцев, заявляя о намерении снова позвонить президенту России Владимиру Путину, несмотря на то, что после предыдущего разговора на него обрушилась волна критики. Об этом пишет портал Do Rzeczy.

Как следует из текста, после негативной реакции союзников Украины на телефонный разговор лидеров двух стран, Шольц «попытался объяснить причины» звонка, отметив, что планирует узнать позицию Москвы относительно мирных переговоров.

«Шольц хочет снова разозлить украинцев», — пишут авторы.

В середине ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Зеленский понадеялся , что Орбан «не будет звонить хотя бы Асаду».

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