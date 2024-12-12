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Азербайджан потребовал от Армении изменения конституции

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку ждет от Еревана изменения конституции

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Shutterstock/esfera

Азербайджан ждет от Армении решительных шагов по изменению конституции для заключения мирного договора. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, передает РИА Новости.

«В конституции Армении содержатся территориальные претензии к нашей стране. Мы ждем от Армении решительных шагов в этом вопросе», — сказал он.

Неделю назад Байрамов заявил, что завершение процесса заключения мирного договора зависит от «практической реализации заявленного Арменией обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана».

4 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения. Речь идет о соглашении, которое так и не было подписано между сторонами конфликта по итогам Второй карабахской войны 2020 года. Армянский премьер Никол Пашинян называл три принципа, необходимых для подобного договора: признание республиками территориальной целостности друг друга, определение государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокирование региональных коммуникаций.

Ранее Пашинян призвал Армению и Азербайджан вернуться к границам советских республик.

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