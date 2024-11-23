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Пашинян призвал Армению и Азербайджан вернуться к границам советских республик

Пашинян: общества Армении и Азербайджана должны признать советские границы

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Телеграм-канал Nikol Pashinyan

Народы и общества Армении и Азербайджана должны признать рамки советских границ и двигаться к возобновлению отношений между странами. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью Общественному телевидению Армении.

«Общества Армении и Азербайджана должны признать страны в рамках советских границ и оставить друг друга в покое, после чего потихоньку, путем открытия коммуникаций, создания экономических связей, начать осторожно развивать отношения. Уверен, затем очень быстрыми темпами эти отношения разовьются», — считает Пашинян.

До этого премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил готовность заключить соглашение с Азербайджаном до конца 2024 года.

Речь идет о соглашении, которое так и не было подписано между сторонами конфликта по итогам Второй карабахской войны 2020 года. Армянский премьер Никол Пашинян называл три принципа, необходимых для подобного договора: признание республиками территориальной целостности друг друга, определение государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокирование региональных коммуникаций. МИД Азербайджана говорил о пяти условиях урегулирования: взаимное признание суверенитета и территориальной целостности стран, отсутствие территориальных претензий сейчас и в будущем, определение границ и установление дипотношений, воздержание от угроз безопасности в адрес друг друга, а также открытие существующих коммуникаций и создание новых.

Ранее Пашинян назвал сережку в ухе причиной миграции из Армении.

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