МИД Азербайджана призвал Армению изменить конституцию

Для нормализации отношений между Баку и Ереваном Армения должна отказаться от территориальных претензий к Азербайджану, закрепленных в ее конституции. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, его цитирует ТАСС.

«Несмотря на достигнутый прогресс, на пути нормализации существуют нерешенные проблемы. Завершение [процесса] зависит от практической реализации заявленного Арменией обязательства уважать территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», — сказал министр.

По его словам, Азербайджан ждет ответной политической воли и ответственности со стороны Армении.

4 декабря премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван и Баку согласовали 90% мирного соглашения. Речь идет о соглашении, которое так и не было подписано между сторонами конфликта по итогам Второй карабахской войны 2020 года. Армянский премьер Никол Пашинян называл три принципа, необходимых для подобного договора: признание республиками территориальной целостности друг друга, определение государственной границы на основе Алма-Атинской декларации 1991 года и разблокирование региональных коммуникаций.

Ранее в Азербайджане анонсировали обсуждение текста мирного договора с Арменией.