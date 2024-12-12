В офисе Зеленского заявили, что Украина не готова к переговорам с Россией

Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, Киев должен «быть сильным», чтобы говорить с Москвой «на равных». Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает издание «Страна».

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканалов RTL и NTV заявил, что переговоры с Россией требуют общей и скоординированной позиции.

По его словам, переговоры с Россией могут проводиться только в соответствии с уставом ООН и нормами международного права.

Зеленский в интервью телеканалу CBN News заявлял, что власти его страны на законодательном уровне не могут признать потерю территорий, находящихся под контролем России.

Ранее Зеленского обвинили в желании «выжать денег» с конфликта на Украине.