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В офисе Зеленского заявили, что Украина не готова к переговорам с Россией

Глава офиса Зеленского Ермак: Украина не готова к переговорам с Россией

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Keystone Press Agency/Global Look Press

Украина на данный момент не готова к переговорам с Россией, Киев должен «быть сильным», чтобы говорить с Москвой «на равных». Об этом заявил глава офиса украинского лидера Владимира Зеленского Андрей Ермак, передает издание «Страна».

«Для начала переговоров Украина должна быть сильной, и тогда сможет говорить с РФ на равных», — подчеркнул он.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканалов RTL и NTV заявил, что переговоры с Россией требуют общей и скоординированной позиции.

По его словам, переговоры с Россией могут проводиться только в соответствии с уставом ООН и нормами международного права.

Зеленский в интервью телеканалу CBN News заявлял, что власти его страны на законодательном уровне не могут признать потерю территорий, находящихся под контролем России.

Ранее Зеленского обвинили в желании «выжать денег» с конфликта на Украине.

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