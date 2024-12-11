Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский заявил, что Украина не может признать потерю территорий законодательно

Зеленский: признание потерянных территорий российскими чревато расколом Украины

close
Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CBN News, что власти его страны на законодательном уровне не могут признать потерю территорий, находящихся под контролем России.

«Мы не можем юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества, и власти не должны заигрывать с темами, которые могут к этому привести. Политик при этом отметил, что некоторые вопросы, конечно, придется решать дипломатическим путем, поскольку у Украины меньше вооружений, чем она запрашивала.

Новость дополняется.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами