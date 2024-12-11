Зеленский заявил, что Украина не может признать потерю территорий законодательно

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу CBN News, что власти его страны на законодательном уровне не могут признать потерю территорий, находящихся под контролем России.

«Мы не можем юридически признать их как российские территории, согласно конституции и законодательству», — сказал украинский лидер.

По словам Зеленского, внутри страны это приведет к расколу Украины и украинского общества, и власти не должны заигрывать с темами, которые могут к этому привести. Политик при этом отметил, что некоторые вопросы, конечно, придется решать дипломатическим путем, поскольку у Украины меньше вооружений, чем она запрашивала.

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