На Украине заявили, что переговоры с РФ требуют скоординированной позиции

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире телеканалов RTL и NTV заявил, что переговоры с Россией требуют общей и скоординированной позиции.

По его словам, переговоры с Россией могут проводиться только в соответствии с уставом ООН и нормами международного права.

«Следующий мирный саммит должен привлечь гораздо больше международных стран-партнеров и русских за стол переговоров. Но для того чтобы вовлечь Россию, нам нужна скоординированная и общая позиция», — поделился Шмыгаль.

Он также высоко оценил два разговора президента Украины Владимира Зеленского и избранного президента США Дональда Трампа, признавшего все проблемы, с которыми сталкивается Украина.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала RTL, что готов к новому телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Трамп заявил, что с Путиным можно вести переговоры по Украине.