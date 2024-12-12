Украинский лидер Владимир Зеленский не согласился на временное прекращение огня на Рождество, желая «выжать денег» из продолжающегося конфликта. Об этом на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter) заявил ирландский журналист Чей Боуз.

«Вероятно, он думает, что сможет выжать еще немного денег из войны, прежде чем он (конфликт. – прим. ред.) закончится, вместе с его диктатурой», — подчеркнул он, объясняя соответствующее решение Зеленского.

11 декабря председательствующая в Евросоюзе Венгрия предложила Киеву заключить с Москвой рождественское перемирие и провести обмен пленными, однако Зеленский отказался, сообщил венгерский премьер. Украинская сторона в свою очередь заявила, что ничего не обсуждала с Будапештом.

Позже бывший советник Леонида Кучмы, политолог Олег Соскин говорил, что Зеленский не готов участвовать в инициативах премьер-министра Венгрии Виктора Орбана по переговорам с Россией.

Ранее на Украине оценили слова премьера Венгрии о перемирии на Рождество.