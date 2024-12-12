Шольц подтвердил готовность переговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в эфире телеканала RTL, что готов к новому телефонному разговору с президентом России Владимиром Путиным.

По словам политика, предыдущая беседа «разочаровала» его, поскольку российский лидер «просто повторил свои формулы» урегулирования вооруженного конфликта на Украине. Несмотря на это, Шольц уверен, что телефонный разговор необходим, поскольку Москве необходимо дать понять, что она не может надеяться на ослабление поддержки Берлином Киева. Кроме того, канцлер ФРГ намерен просить от президента РФ вывода российских войск с украинских территорий.

«И это должно быть сделано, и я сделаю это снова. Но не следует питать никаких иллюзий по этому поводу», — подытожил Шольц.

В середине ноября Шольц и Путин провели первый почти за два года телефонный разговор. В правительстве ФРГ заявили, что в ходе беседы канцлер призвал главу российского государства к переговорам с Украиной «с целью достижения справедливого и долгосрочного мира».

Путин в ответ отметил, что Москва никогда от них не отказывалась, и обратил внимание на необходимость учесть новые территориальные реалии и устранить первопричины конфликта.

Ранее Зеленский пожаловался на звонки Путину.