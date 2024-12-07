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Евросоюз отклонил новый пакет санкций против России из-за Литвы и Латвии

Politico: Латвия и Литва заблокировали принятие новых антироссийских санкций ЕС

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Владимир Сергеев/РИА Новости

Новый пакет санкций против России не согласовали в Европейском союзе 6 декабря в связи с несогласием представителей Латвии и Литвы с продлением действий юридических оговорок, позволяющих фирмам из западных стран продолжать работу в России, несмотря на ограничительные меры. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

«Переговорщики Европейского союза не смогли согласовать новые санкции на компании и нефтяные танкеры <...> Задержка произошла после того, как две страны Евросоюза, Латвия и Литва, отказались поддержать пакет ограничений, поскольку он продлевал действие меры, позволяющей западным фирмам продолжать работать в России», — отмечается в публикации.

По данным издания, действие этой меры продлевалось уже три раза с декабря 2022 года. Согласно черновику документа, в рамках нового пакета санкционных ограничений в Евросоюзе также планируют увеличить число танкеров, против которых вводятся ограничительные меры, до 75.

До этого агентство Reuters сообщало, что страны Европейского союза не смогли прийти к согласию и одобрить 15-й пакет антироссийских санкций.

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