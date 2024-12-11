Энергетик назвал последствия санкций США против российской нефти

Новые санкции США против российской нефти могут привести к коллапсу на мировом рынке углеводородов. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков. В Соединенных Штатах, по его словам, может разогнаться инфляция, а цены на нефть взлететь до 200$ за баррель.

«Поэтому администрация Байдена, скорее всего, рассматривает вариант ограничений в отношении какого-то отдельного сорта российской нефти. Также США могут запретить кому-либо покупать российскую нефть, которая переводится по нефтепроводам. Это будет удар прежде всего по европейцам», — считает аналитик.

России при этом придется оперативно перестраивать логистику и заключать новые контракты, добавил Юшков.

Накануне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что администрация Джо Байдена обсуждает ужесточение санкций в отношении экспорта российской нефти. По их словам, американский президент долгое время не решался вводить подобные ограничения, опасаясь роста цен на углеводороды во время президентских выборов в США. Теперь уходящую администрацию ничто не останавливает.

Ранее в США пообещали решительные шаги в вопросе ужесточения санкций против России.