Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире общественного вещателя STVR заявил, что Россия побеждает в военном конфликте с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия в военном [отношении] побеждает, а Украина никогда не выиграет военными [методами] эту войну», — отметил словацкий лидер.

По словам премьера в продолжении конфликта заинтересован Запад. В подтверждение своих слов политик привел рекомендацию президента США Джо Байдена, который призвал киевские власти посылать в бой 18-летних мужчин. Фицо предрек, что Украина никогда не сможет добиться «лучших позиций на переговорах» об урегулировании конфликта, на что рассчитывают направляющий ей военные транши Запад. РФ, как по его прогнозу, сохранит за собой контролируемые ей территории.

Политик считает, что предстоящие события окажутся «чрезвычайно болезненными для Украины». Фицо раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за призывы к киевским властям не вести мирные переговоры.

В конце ноября Фицо в видеообращении заявил о необходимости начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в Словакии назвали способ установить мир на Украине.