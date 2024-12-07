Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Премьер Словакии предрек итог конфликта на Украине

Фицо заявил, что Украина никогда не победит в конфликте

close
IMAGO/Christian Spicker/Global Look Press

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в эфире общественного вещателя STVR заявил, что Россия побеждает в военном конфликте с Украиной. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия в военном [отношении] побеждает, а Украина никогда не выиграет военными [методами] эту войну», — отметил словацкий лидер.

По словам премьера в продолжении конфликта заинтересован Запад. В подтверждение своих слов политик привел рекомендацию президента США Джо Байдена, который призвал киевские власти посылать в бой 18-летних мужчин. Фицо предрек, что Украина никогда не сможет добиться «лучших позиций на переговорах» об урегулировании конфликта, на что рассчитывают направляющий ей военные транши Запад. РФ, как по его прогнозу, сохранит за собой контролируемые ей территории.

Политик считает, что предстоящие события окажутся «чрезвычайно болезненными для Украины». Фицо раскритиковал генсека НАТО Марка Рютте за призывы к киевским властям не вести мирные переговоры.

В конце ноября Фицо в видеообращении заявил о необходимости начать переговоры, чтобы урегулировать конфликт на Украине.

Ранее в Словакии назвали способ установить мир на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами