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Власти Словакии намерены поддержать бразильско-китайский план урегулирования по Украине

Премьер Фицо: Словакия высоко оценивает мирный план Бразилии и Китая по Украине

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Nadja Wohlleben/Reuters

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава высоко оценивает бразильско-китайский план урегулирования конфликта на Украине. Его слова передает агентство TASR.

«Выражаю уверенность, что Бразилия вместе с Китаем, а также другими крупными странами сыграет чрезвычайно важную роль, и военные действия на территории Украины будут прекращены», — отметил Фицо.

Он уточнил, что словацкое правительство предлагает все имеющиеся у него возможности для поддержки бразильско-китайского плана по урегулированию российско-украинского конфликта.

До этого лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта на Украине.

По его словам, в течение следующих «недель и месяцев» не должно быть каких-то отдельных мирных инициатив в Европе, поскольку нужно выработать единое мнение.

Ранее в Верховной раде Украины обвинили Сырского в готовности капитулировать.

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