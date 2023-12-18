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Британские СМИ узнали, о чем Зеленский «умолял» союзников Украины

FT: Зеленский умолял союзников выделить помощь Киеву, но ничего не добился

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский «умолял» своих союзников выделить помощь Киеву, однако он вернулся из Вашингтона «почти с пустыми руками». Об этом заявил обозреватель Financial Times Мартин Сандбу.

При этом, отмечает автор статьи, пока украинский лидер уговаривает США и Европейский союз выделить Украине помощь, Вооруженные силы Украины (ВСУ) сталкиваются с нехваткой оружия.

«Средства ПВО Украины на исходе, конгресс Соединенных Штатов и ЕС испытывают нехватку боеприпасов», — отметил он.

Сандбу указал, что пока в Вашингтоне и Брюсселе возятся, «Киев горит».

«Для Владимира Зеленского веселого Рождества не будет», — резюмировал обозреватель.

До этого бывший разведчик Вооруженных сил Соединенных Штатов Скотт Риттер заявлял, что западные государства могут решить ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского из-за его ненадобности.

Ранее в США сочли, что Зеленский лишен новогоднего настроения.

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