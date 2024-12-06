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Лидер правящей партии Южной Кореи вновь поддержал импичмент президента

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун вновь поддержал импичмент

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The Presidential Office/Reuters

Лидер правящей партии Южной Кореи Хан Дон Хун после встречи с президентом Юн Сок Ёлем заявил, что по-прежнему уверен в необходимости импичмента. Его словам приводит агентство Yonhap.

«Я встретился с президентом Юном, но не услышал чего-либо, что могло бы изменить мое мнение... Президент Юн заявил, что сейчас не будет предпринимать особых мер», — сказал он.

Вопрос об импичменте действующего президента республики возник после объявления им военного положения в стране 3 декабря.

Юн Сок Ёль объяснил это решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок», при этом журналисты связали действия главы государства с попытками его политических оппонентов провести против него процедуру импичмента.

Позже Хан Дон Хун заявил, что следует как можно скорее остановить полномочия президента. В противном случае лидер страны может опять прибегнуть к радикальным действиям.

Ранее в Южной Корее отстранили трех командиров армии периода военного положения.

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