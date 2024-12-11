Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Сальдо допустил, что Запад оставит Зеленского на посту президента Украины

Сальдо сообщил, что Запад может оставить Зеленского президентом Украины

close
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сможет остаться на своем посту после окончания специальной военной операции в случае, если такое решение примет Запад. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Его не выберут (в ходе голосования на выборах главы государства. — «Газета.Ru»), но сделать снова президентом его могут», — предположил он.

Сальдо обратил внимание на то, что Зеленский уже начал готовиться к выборам по указанию Запада.

В ноябре британский журнал The Economist со ссылкой на информированные источники писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. По данным журнала, офис президента Украины Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией. Он не стал раскрывать, планирует ли Зеленский принимать участие в выборах.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Он вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами