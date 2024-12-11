Сальдо допустил, что Запад оставит Зеленского на посту президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский сможет остаться на своем посту после окончания специальной военной операции в случае, если такое решение примет Запад. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо, пишет РИА Новости.

«Его не выберут (в ходе голосования на выборах главы государства. — «Газета.Ru»), но сделать снова президентом его могут», — предположил он.

Сальдо обратил внимание на то, что Зеленский уже начал готовиться к выборам по указанию Запада.

В ноябре британский журнал The Economist со ссылкой на информированные источники писал, что выборы президента Украины планируют провести 25 мая 2025 года. По данным журнала, офис президента Украины Зеленского отрицает, что готовится к предстоящим выборам, а «большинство источников по-прежнему скептически относятся к тому, что они произойдут».

Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что выборы главы государства состоятся сразу после урегулирования конфликта с Россией. Он не стал раскрывать, планирует ли Зеленский принимать участие в выборах.

Срок должностных полномочий Зеленского истек 20 мая. Он вступил в должность 20 мая 2019 года. Согласно конституции Украины, 20 мая новый президент страны должен был принять присягу, но президентские выборы не состоялись.

Ранее политолог предсказал судьбу Зеленского после завершения конфликта на Украине.