Кристофер Рэй досрочно покидает пост главы ФБР

Руководитель Федерального бюро расследований США Кристофер Рэй принял решение досрочно покинуть свой пост. Об этом сообщает телеканал Fox News.

«Он завершает свое десятилетнее пребывание на этом посту», — отмечает телеканал, подчеркивая, что это «не стало сюрпризом».

В ноябре телеканал NBC News опубликовал информацию о том, что Рэй может покинуть свой пост по решению избранного президента Дональда Трампа. Будущий глава государства еще до выборов призывал уволить главу ФБР, поскольку тот усомнился, что во время июльского покушения республиканец был ранен в ухо пулей.

По данным газеты The Washington Times, сотрудники ФБР ожидают массовых увольнений в организации после прихода к власти Трампа, инаугурация которого состоится 20 января. Около 50 старших руководителей ФБР готовятся уйти в отставку добровольно как можно скорее, подчеркнуло издание.

1 декабря Трамп заявил, что решил назначить Кэша Патела на должность директора ФБР. Ранее Пател работал в Совете нацбезопасности США, был старшим советником директора Национальной разведки и главой штаба министра обороны во время первого президентского срока Трампа.

Ранее сообщалось, что Трамп планирует назначить космического туриста главой NASA.