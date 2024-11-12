Директор ФБР может покинуть пост после победы Трампа

Глава Федерального бюро расследований (ФБР) США Кристофер Рэй может покинуть свой пост по решению избранного президента Дональда Трампа. Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал NBC News.

«Он… готовится к возможности того, что Трамп попытается заменить его», — говорится в сообщении телеканала.

Как сообщили NBC News два источника, знакомых с ситуацией, одним из кандидатов на эту должность является советник Трампа Кэш Патель, которого также рассматривают на пост главы ЦРУ.

При этом источники телеканала также утверждают, что Рэй, которого Трамп назначил в 2017 году на 10-летний срок, все же намеревается «отслужить свой срок».

До этого сообщалось, что сотрудники ФБР США ожидают массовых увольнений в организации после прихода к власти новоизбранного президента Дональда Трампа.

Ранее Трамп предложил республиканцу Уолтцу и сенатору Рубио высокие должности.