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Трамп представил кандидата на пост главы ФБР

Трамп предложил бывшему работнику Пентагона Пателу должность главы ФБР

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Erin Scott/picture alliance/Consolidated/Global Look Press

Избранный президент США Дональд Трамп предложил занять должность директора Федерального бюро расследований (ФБР) 44-летнему Кэшу Пателу, работавшему в Пентагоне. Об этом Трамп сообщил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Я с гордостью объявляю, что Кэш Пател станет следующим директором ФБР», — отметил он.

По мнению избранного главы государства, Пател является «отличным юристом и следователем», который «боролся с коррупцией, защищал правосудие и американский народ». Он выразил надежду, что Пател «покончит с эпидемией преступности в Америке».

Трамп обратил внимание на то, что Пател «сыграл важнейшую роль» в разоблачении вмешательства, приписываемого Москве, в выборы президента США в 2016 году.

С середины ноября политик начал формировать команду, которая в ближайшие четыре года будет управлять страной. «Газета.Ru» рассказывала, кто может занять в его администрации ключевые посты и какие реформы готовит «команда» политика. В нее войдет, в частности, американский миллиардер Илон Маск.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набирает 312 голосов, а Харрис — 226. Выборщики проголосуют за кандидатов в соответствии с результатами голосования 17 декабря.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее Трамп нашел должность для своего свата.

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Выборы в США - 2024
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