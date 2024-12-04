Главой NASA станет миллиардер Айзекман

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что назначит побывавшего в космосе миллиардера Джареда Айзекмана главой NASA. Об этом сообщает ТАСС.

Айзекман — командир и спонсор экипажа SpaceX Inspiration4, впервые осуществившего частный полет человека в космос с исключительно гражданским экипажем в период с 10 по 15 сентября 2024 года в рамках миссии Polaris Dawn.

В 2012 году 29-летний Джаред Айзекман стал соучредителем компании по обучению пилотов для ВС США Draken International, которая управляет одним из крупнейших в мире парков частных истребителей. С 2004 года миллиардер умеет управлять самолетом. В 2009 Айзекман установил мировой рекорд по кругосветному перелету, в 2011 году он получил степень бакалавра в области профессиональной аэронавтики в Авиационном университете Эмбри-Риддла.

Состояние миллиардеру принесла основанная им в 16 лет в 1999 году компания по обработке розничных платежей United Bank Card, ныне носящая название Shift4 Payments.

До этого Илон Маск отпраздновал День благодарения вместе с Трампом и его семьей.

Выборы президента США прошли 5 ноября. За пост боролись кандидат от Демократической партии Камала Харрис и представитель Республиканской партии Дональд Трамп. Для победы одному из политиков надо было получить не менее 270 голосов выборщиков. Трамп по итогам голосования набрал 312 голосов, а Харрис — 226.

Инаугурация 47-го президента США состоится 20 января 2025 года.

Ранее ученые обнаружили новую опасность для здоровья от полетов в космос.