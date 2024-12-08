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Тысячи израильтян вышли на улицы, требуя освобождения заложников в Газе

В Тель-Авиве начался митинг с требованием заключить сделку по заложникам в Газе

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Florion Goga/Reuters

Тысячи израильтян в ночь на воскресенье, 8 декабря, вышли на массовые демонстрации. Акция проходит у комплекса правительственных зданий на востоке Тель-Авива, передает ТАСС.

Участники массовой демонстрации потребовали от израильского правительства немедленного освобождения пленников, которых радикалы в секторе Газа удерживают уже 428 дней. Акцию организовал «Форум семей заложников и пропавших без вести», ее лозунг: «Время пришло: один этап, одна надежда».

Митингующие держат в руках израильские флаги и скандируют лозунги в поддержку заложников. Многие пришли с портретами похищенных. Участники акции также выкрикивают и призывы к немедленной отставке правительства во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Пока далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе.

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