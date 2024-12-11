Al Arabiya сообщил о передаче движением ХАМАС списка заложников Египту

Список удерживаемых в секторе Газа израильских заложников палестинское движение ХАМАС передало официальным лицам Египта. Об этом сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на информированный источник.

«ХАМАС передал Египту список имен израильских заложников», — отметил собеседник телеканала.

В настоящее время посредники проводят консультации, чтобы достичь перемирия в Газе и добиться вывода израильских войск из Филадельфийского коридора — территории на границе между Египтом и Газой.

По словам источника Al Arabiya, управление контрольно-пропускным пунктом «Рафах» на границе с Египтом планируется передать Палестинской национальной администрации.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября 2023 года, когда тысячи вооруженных сторонников движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Целью ответной операции Израиля стало отражение атаки, освобождение свыше 200 заложников, в том числе иностранных, и уничтожение ХАМАС. В рамках достижения этой цели Израиль с первого дня операции осуществлял массированные ракетные обстрелы сектора Газа.

Пока далеко не все заложники, захваченные ХАМАС, освобождены. 19 ноября Нетаньяху заявил, что еврейское государство выплатит по $5 млн за каждого заложника, которого помогут вызволить из плена палестинской организации.

Ранее россиянин обратился к израильтянам из плена в Газе.