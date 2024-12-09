Эксперт объяснил, что делать, если не дают долгосрочную визу в ЕС

Существующие ограничения, касающиеся выдачи шенгенских виз россиянам, распространяются только на диппредставительства на территории РФ. В других же странах, даже с российским паспортом, можно получить и долгосрочные въездные документы. Об этом в интервью РИАМО сообщил основатель международного консалтингового бутика Bespalov Finance Александр Беспалов.

В большинстве стран СНГ, по его словам, для получения шенгенской визы требуется вид на жительство, однако существуют исключения. К примеру, Армения, где не нужен ВНЖ.

Также оформить визу в ЕС без вида на жительство можно в Казахстане, продолжил эксперт. Для этого потребуется разрешение на временное пребывание (РВП), которое можно оформить буквально за пару дней.

«Разумеется, такие маршруты потребуют дополнительных как финансовых, так и временных затрат. Но, с другой стороны, это можно рассматривать как своеобразную разновидность туризма. В тех же Армении и Казахстане есть, на что посмотреть — и почему бы не совместить полезное с приятным», — сказал Беспалов.

До этого сообщалось, что в январе-октябре 2024 года спрос на оформление шенгенских виз среди россиян вырос на 35% по сравнению с тем же периодом 2023-го.

В первую очередь это связано с тем, что число выдаваемых многократных виз сократилось. К такому выводу пришли эксперты компании Continent Express. Например, сейчас получить шенген в Италию и Францию можно только на шесть месяцев, хотя раньше ее выдавали и на более долгий срок — на год или два.

Ранее стало известно, через какие страны россияне чаще всего оформляют шенгенские визы.