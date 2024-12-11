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МИД Белоруссии вручил ноту Польше, обвинив в попытке вербовки белорусского дипломата

МИД Белоруссии вручил ноту временному поверенному в делах Польши в стране

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Виктор Толочко/РИА Новости

Министерство иностранных дел Белоруссии вручило ноту временному поверенному в делах Польши в республике Кшиштофу Ожанне в связи с попыткой польской стороны завербовать белорусского дипломата. Об этом сообщает БелТА.

«Я передам то, о чем мы сегодня говорили, в Варшаву», — приводит агентство слова Ожанна.

Уточняется, что от других комментариев дипломат отказался.

10 декабря в МИД Белоруссии заявили, что спецслужбы Польши пытались подкупить белорусского дипломата, который работает в Молдавии. Уточнялось, что белорус отказался от подкупа, а затем снял на телефон своего визави и еще одного человека в комнате, который, вероятно, был представителем спецслужб Варшавы.

Пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз назвал произошедшее вопиющим инцидентом с точки зрения права как внутреннего, так и международного. Он подчеркнул, что попытка оказания давления или вербовки дипломата не может остаться без реакции.

Ранее в Польше задержали гражданина ФРГ по обвинению в поставке в РФ товаров двойного назначения.

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