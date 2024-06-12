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Уехавший в Белоруссию экс-судья призвал польских журналистов взять у него интервью

Бывший судья Томаш Шмидт призвал польских журналистов взять у него интервью

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Информационное агентство БелТА/belta.by

Эмигрировавший из Польши бывший судья Томаш Шмидт раскритиковал польских журналистов из Белоруссии. Соответствующую публикацию он разместил в своем Telegram- канале.

«По приказу правительства польские спецслужбы, прокуратура и суды на основании сфабрикованных обвинений пытаются сделать из меня шпиона. Это разжигает ненависть ко мне. Я нахожусь в нормальной стране, в Беларуси. Неужели Варшава так боится, что другие люди могут последовать моему примеру?», — заявил он.

Юрист призвал польских журналистов связаться с ним, чтобы получить его интервью, и не верить сообщениям информаторов издания «Gazeta Wyborcza», согласно которым он год сотрудничал с белорусской разведкой и встречался с ее сотрудниками в Стамбуле.

«Я никогда не был в Стамбуле, но с удовольствием бы посетил этот прекрасный город», — заявил он.

До этого польский суд выдал европейский ордер на арест бежавшего Шмидта.

Ранее Интерпол отказал Польше в розыске бежавшего в Белоруссию судью.

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