Польские спецслужбы не смогли подкупить белорусского дипломата

Спецслужбы Польши пытались подкупить белорусского дипломата, который работает в Молдавии. Об этом сообщили представители белорусского МИДа в эфире телеканала »Беларусь 1».

«Одному белорусскому дипломату его польский коллега Мартин Грабович, знакомый еще по предыдущей загранкомандировке, предложил встретиться в ресторане и пообщаться <...> Обычно на таких встречах обмениваются подарками, но свой поляк забыл в гостинице — благо она оказалась совсем рядом… и это стало поводом пригласить белорусского коллегу к себе в номер», — сообщили в эфире.

В белорусском дипломатическом ведомстве заявили, что поляк предложил белорусскому дипломату €100 тыс. за работу на польскую разведку. Белорус отказался от подкупа, а затем снял на телефон своего визави и еще одного человека в комнате, который вероятно был представителем спецслужб Варшавы.

До этого в Белоруссии заявили о сохранении численности армии «в штате мирного времени».

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