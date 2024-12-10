Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Польские спецслужбы не смогли подкупить белорусского дипломата

В МИД Белоруссии заявили, что спецслужбы Польши пытались подкупить дипломата РБ

close
VideoFromEveryWhere/Shutterstock/FOTODOM

Спецслужбы Польши пытались подкупить белорусского дипломата, который работает в Молдавии. Об этом сообщили представители белорусского МИДа в эфире телеканала »Беларусь 1».

«Одному белорусскому дипломату его польский коллега Мартин Грабович, знакомый еще по предыдущей загранкомандировке, предложил встретиться в ресторане и пообщаться <...> Обычно на таких встречах обмениваются подарками, но свой поляк забыл в гостинице — благо она оказалась совсем рядом… и это стало поводом пригласить белорусского коллегу к себе в номер», — сообщили в эфире.

В белорусском дипломатическом ведомстве заявили, что поляк предложил белорусскому дипломату €100 тыс. за работу на польскую разведку. Белорус отказался от подкупа, а затем снял на телефон своего визави и еще одного человека в комнате, который вероятно был представителем спецслужб Варшавы.

До этого в Белоруссии заявили о сохранении численности армии «в штате мирного времени».

Ранее Лукашенко заявил, что Россия не оккупировала Белоруссию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами