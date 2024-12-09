Одним из спорных вопросов для Варшавы по поводу завершения конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке европейских солдат на территорию республики, поскольку ВС Польши не удастся отсидеться «в безопасном месте где-нибудь под Львовом». Об этом пишет Do Rzeczy.

Как следует из текста, в случае отправки европейских войск на Украину, Польша будет вынуждена отправить «один из более крупных контингентов», а отказ от участия в миссии снизит роль страны на международной арене.

«Разместить польских солдат в «безопасном месте, где-нибудь под Львовом», скорее всего, не удастся. Прежде всего, украинцы не допустят этого по историческим причинам или даже просто для того, чтобы подшутить над поляками и угодить своему более предпочтительному партнеру. Во-вторых, безопасные места наверняка достанутся участникам, имеющим большее влияние в НАТО или ООН, под эгидой которых может быть организована такая миссия», — пишет Do Rzeczy.

Участие армии Польши в подобной миссии «станет огромным испытанием», поскольку для «сдерживания русских» потребуется несколько тысяч солдат, говорится в тексте. Кроме того, отмечается в материале, «русские наверняка будут использовать присутствие солдат НАТО для организации провокаций и проверки сплоченности альянса», считают авторы.

До этого бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что прекращение огня в ходе конфликта на Украине может быть достигнуто уже 25 января.

Ранее Зеленский допустил присутствие иностранных войск на Украине.