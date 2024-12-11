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Макрон обсудит в Польше ее готовность отправить на Украину миротворцев

Rzeczpospolita: Макрон посетит Польшу для обсуждения темы миротворцев на Украине

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Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Франции Эммануэль Макрон совершит визит в Польшу для обсуждения ее готовности отправить миротворцев на Украину. Об этом сообщило польское издание Rzeczpospolita.

По данным журналистов, Макрон прибудет в Варшаву 12 декабря.

Rzeczpospolita также приводит слова экс-заместителя генерального секретаря НАТО Камиллы Гранд о том, что Франция не может оставаться в стороне от переговоров США с Россией по Украине, в связи с чем французская сторона выдвинула предложение о размещении на украинской территории миротворческой миссии, которая будет гарантом отсутствия нарушений режима прекращения огня.

9 декабря издание Do Rzeczy писало, что одним из спорных вопросов для Польши по поводу завершения конфликта на Украине является проект «миротворческой миссии» по отправке европейских солдат на территорию страны, поскольку польским вооруженным силам не удастся отсидеться «в безопасном месте где-нибудь под Львовом».

Ранее в Кремле отреагировали на идею НАТО разместить миротворческие войска на Украине.

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