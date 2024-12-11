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Глава МИД Украины призвал Запад к ужесточению санкций против России

Глава МИД Украины Сибига: ужесточение санкций Запада подтолкнет РФ к переговорам

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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что ужесточение санкций Запада против России может подтолкнуть Москву к переговорам о «справедливом мире». Его слова приводит портал LB.ua.

Он призвал вводить дальнейшие ограничения против «теневого флота» и металлургической отрасли. Кроме того, Сибига обратил внимание на банковский сектор России. Глава МИД также считает дополнительным рычагом воздействия на Москву использование замороженных активов.

«Мы очень внимательно следим за ростом товарооборота третьих стран, не применявших санкционные режимы против России, по наращиванию торговли продукцией двойного назначения», – подчеркнул он.

11 декабря послы Европейского союза согласовали 15-й пакет санкций против России. Новый пакет санкций ограничивает деятельность судов третьих стран, которые оказывают помощь России.

10 декабря президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что Россия не испытывает тех страданий от санкций, которые предполагались в Европейском Союзе.

Ранее в США пообещали решительные шаги в вопросе ужесточения санкций против России.

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