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В МИД РФ рассказали, чему послужил запуск «Орешника»

Рябков: пуск «Орешника» стал предупредительным сигналом для Запада

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Пуск российского комплекса «Орешник» по объекту на Украине стал мощным предупредительным сигналом для «деятелей за океаном». Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает ТАСС.

По его словам, США утратили чувство реальности, а их «клиенты в Европе» полностью «потеряли берега». Россия же запуском «Орешника» продемонстрировала им, что настроена серьезно, отметил дипломат.

Рябков добавил, что РФ решила своих задачи в рамках специальной военной операции, интересы безопасности страны будут обеспечены всеми имеющимися в ее арсенале средствами, включая «Орешник».

21 ноября президент России Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному объекту в Днепропетровске с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник». По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США раскрыли, каким может быть ответ российскому «Орешнику».

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