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Подоляк отверг территориальные уступки со стороны Украины

Подоляк: конфликт не должен закончиться за счет территориальных уступок Украины

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Александр Кряжев/РИА Новости

Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк отверг территориальные уступки со стороны Киева на потенциальных мирных переговорах с Россией. Об этом он заявил в интервью «РБК-Украина».

«Есть позиция Украины, которая четко фиксирует: вы не можете закончить войну за счет Украины без разрушения международного права. Если вы готовы к разрушению международного права, то, пожалуйста, давайте об этом говорить», — заявил он.

Подоляк также выступил против заморозки боевых действий по линии соприкосновения, поскольку, по его словам, такое развитие событий якобы позволит подготовиться России к новому витку конфликта.

До этого президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев должен получить приглашение в НАТО со всей своей территорией. Говоря о гарантиях безопасности, Зеленский заявил, что единственная доступная и рабочая модель — находиться под зонтиком НАТО и получить приглашение в военный блок. В то же время он заметил, что вряд ли Украина вступит в Североатлантический альянс до завершения конфликта.

Ранее в СВР указали на полную утрату договороспособности властей Украины.

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