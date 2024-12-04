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В США заявили о смягчении тона Зеленского в отношении территориальных уступок РФ

RS: Зеленский смягчил тон в отношении уступок территорий в случае перемирия с РФ

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Evgeniy Maloletka/AP

Украинский президент Владимир Зеленский начал осознавать реальное положение Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фронте и смягчил тон в отношении территориальных уступок в случае перемирия с Россией. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft (RS).

Журналисты проанализировали недавние интервью Зеленского и заметили, как по мере успехов российских войск в специальной военной операции президент начал смягчать свой тон в вопросах уступки территорий. Так, еще в октябре он настаивал, что Украина не отдаст России ни пяди своих земель. Однако в последних публичных высказываниях тон Зеленского «неуловимо, но существенно отличался от его предыдущих заявлений», отмечается в материале.

Украинский лидер начал понимать, что ВСУ не победят, и необходимо урегулировать конфликт дипломатическим путем, пока Украине не потеряла еще больше территорий, считают журналисты.

3 декабря депутат Рады Артем Дмитрук заявил, что Зеленский в рамках своих заявлений о возможных территориальных уступках не намерен признавать собственные промахи. Даже наиболее неблагоприятный для Киева сценарий развития событий Зеленский представит как свою победу.

До этого Зеленский в интервью телеканалу Sky предложил завершить конфликт в стране без возвращения под контроль Киева потерянных территорий в обмен на членство в НАТО.

Ранее сообщалось, что Запад уже полтора года разрабатывает соглашение по отказу Украины от территорий.

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