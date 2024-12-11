В офисе Зеленского заявили о готовности к переговорам

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Украина готова к переговорам с РФ. С такими словами он выступил в эфире украинского «24 канала».

Подоляк подчеркнул, что простым решение украинского конфликта не будет, поскольку «Украине нужны справедливые условия мира». Сейчас переговоры с действующим российским режимом на Украине запрещены.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что переговорных процессов по Украине нет из-за отказа Киева.

9 декабря пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина формирует перечень стран-партнеров, которые войдут в рабочую группу по усилению республики и формированию общей позиции по поводу дипломатического завершения конфликта с Россией.

В этот же день лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Киев предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта и помощи Украине.

Ранее Путин заявил о существовании условий для достижения мира на Украине.