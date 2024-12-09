Украина собирает ряд стран для выработки позиции по завершению конфликта

Украина формирует перечень стран-партнеров, которые войдут в рабочую группу по усилению республики и формированию общей позиции по поводу дипломатического завершения конфликта с Россией. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров, сообщает «Европейская правда».

По словам Никифорова, сейчас Киев собирает ключевых европейских партнеров, которые вместе с США «способны обеспечить максимальное усиление» страны.

«Окончательный перечень участников еще формируется, но это страны, имеющие дальнобойные возможности, страны, которые делают крупнейшие инвестиции в украинское производство оружия и страны, от которых зависит наше будущее в НАТО», — сказал он.

Представитель Зеленского отметил, что Украина намерена в декабре провести встречу соответствующих стран «для координации, выработки общей позиции» и получения гарантий того, что республика будет сильной «при любом развитии событий - как на переговорах, так и на поле боя».

9 декабря лидер оппозиционного немецкого блока ХДС/ХСС и кандидат в канцлеры ФРГ Фридрих Мерц во время визита в Киев предложил создать европейскую контактную группу, которая выработает общую позицию по завершению конфликта и помощи Украине.

Ранее Арестович раскрыл возможную дату прекращения огня на Украине.