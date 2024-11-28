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Путин заявил о существовании условий для достижения мира на Украине

Путин: условий для переговоров по Украине нет, есть условия для достижения мира

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Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Предварительных условий для начала переговоров России по Украине нет, существуют условия для достижения мира. Об этом на пресс-конференции по итогам саммита ОДКБ, трансляция которой ведет пресс-служба Кремля, заявил президент России Владимир Путин.

Он также добавил, что Россия готова к переговорам по Украине на прежних условиях. Глава государства подчеркнул, что отношение России к урегулированию ситуации на Украине не изменяется с появлением новых видов оружия.

При этом президент отметил, что для победы в конфликте на Украине России требуются техника и боевые комплекты, но самый главный аспект — наличие мотивации, внутренняя готовность человека к борьбе.

Тем временем министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированной атаки ВС РФ по территории республики призвал усилить «воздушный щит» страны, возможности «дальнего действия» ВСУ и ввести санкции против российского ВПК, таким образом, принудив Москву к миру.

Ранее Зеленский в беседе с премьером Британии намекнул на возможность переговоров.

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Операция на Украине
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