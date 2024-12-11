Профессор Хельсинкского университета, экономист и геополитический эксперт Туомас Малинен назвал бессмысленным закрытие границы Финляндии с Россией. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X после запроса РИА Новости.

Мужчина отказался дать интервью агентству из-за того, что оно связано с Кремлем, однако прокомментировал вопросы российских журналистов в сети, рассказав о них.

4 апреля правительство Финляндии продлило закрытие контрольно-пропускных пунктов (КПП) на границе с Россией «до дальнейшего уведомления». Президент Финляндии Александер Стубб поддержал решение правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределенный срок.

Причиной закрытия границы названо увеличение потока нелегальных мигрантов, проникающих в Финляндию через границу с РФ. В Хельсинки обвиняют Россию в умышленном стимулировании миграции.

Ранее Малинен заявил, что НАТО добивается вечной войны в мире.