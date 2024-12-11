Захарова высказалась о планах Трампа по Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что команда избранного президента США Дональда Трампа пока не представляла планов по Украине. Такой комментарий она дала на официальном брифинге.

«Серьезных, работающих вариантов, снимающих законную озабоченность нашей страны в сфере безопасности и обеспечения прав русскоязычного населения, мы пока не получали», — заявила дипломат.

При этом Захарова подчеркнула, что Россия готова к диалогу с командой Трампа.

До этого замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что Россия готова изучать предложения Трампа по Украине.

В начале декабря агентство Reuters, ссылаясь на источники, близкие к Трампу, и анализ предложений по плану его советников, писало, что План по урегулированию украинского конфликта Трампа включает в себя отказ Украины от территорий в пользу России, а также снятие вопроса о членстве Украины в НАТО.

Кроме того, OSW Report публиковало одну из первых версий плана спецпосланника США по Украине Кита Келлога из пяти пунктов.

Ранее Трамп назвал прекращение конфликта на Украине своей приоритетной задачей.