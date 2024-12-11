Во дворце Асада нашли таблетки от психических расстройств

Боевики сирийской оппозиции, которые захватили дворец экс-президента Башара Асада, обнаружили в одном из помещений таблетки от психических заболеваний. Об этом пишет американская газета New York Times (NYT).

Среди найденных препаратов значится бензодиазепин, который врачи выписывают для лечения бессонницы и тревожных расстройств.

Также во дворце были найдены книги Асада, среди которых — его собственная биография и история ВС РФ.

В ночь на 8 декабря оппозиционные группировки захватили Дамаск. Командование армии Сирии объявило о завершении правления Асада. Сам экс-президент покинул страну, отправившись в Россию, где он получил убежище.

Дворец Асада разграбили и подожгли, СМИ публиковали видео пожара.

Ранее Песков отказался отвечать на вопрос об участии Лаврова в переговорах о судьбе Асада.