Спикер Совета Федерации (СФ) РФ Валентина Матвиенко посетит Казахстан с официальным визитом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу СФ.

В ведомстве уточнили, что в Астане у Матвиенко запланированы встречи с руководством Казахстана и парламентариями страны. Спикер Совфеда намерена обсудить весь спектр вопросов, касающихся развития двусторонних отношений.

В сообщении подчеркивается, что в ходе переговоров с председателем сената парламента Казахстана Мауленом Ашимбаевым особое внимание будет уделено перспективам межпарламентского взаимодействия, в том числе с учетом итогов государственного визита президента России Владимира Путина в Астану.

Как указали в пресс-службе Совфеда, главы верхних палат парламентов также намерены подписать План межпарламентского сотрудничества между палатами на 2025-2027 годы.

2 декабря посол России в Казахстане Алексей Бородавкин сообщил, что Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт в ходе встречи в Астане общались наедине в течение шести часов.

27 ноября Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства. Политики также заявили, что отношения Москвы и Астаны развиваются и обрели необратимую динамику.

Ранее Путин раскрыл объем инвестиций из РФ в экономику Казахстана.