Токаев и Путин говорили тет-а-тет в течение шести часов

Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин в Астане общались наедине в течение шести часов. Об этом сообщил российский посол в Казахстане Алексей Бородавкин на форуме »Москва — Астана: креативные города», передает Sputnik Казахстан.

Путин посетил Казахстан с государственным визитом 27–28 ноября. По его итогам лидеры двух стран подписали около 20 документов об углублении партнерства.

Российского президента приняли тепло в Астане, подчеркнул посол.

«Кроме официальных переговоров, были еще и неофициальные между нашими президентами, которые продолжались, даже по самым общим прикидкам, где-то часов шесть: они общались друг с другом приватно, один на один», — сказал Бородавкин.

По его словам, это говорит о том, что президентам двух стран «есть о чем поговорить и это очень хорошо».

27 ноября Путин и Токаев подписали заявление об углублении стратегического партнерства. Политики также заявили, что отношения Москвы и Астаны развиваются и обрели необратимую динамику.

Ранее Путин рассказал о создании новых маршрутов прокачки нефти и газа через Казахстан.