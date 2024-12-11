В Афганистане при взрыве погиб министр, за поимку которого США обещали $5 млн

Министр по делам беженцев Афганистана, назначенный движением «Талибан» (организация запрещена в России), Халил ур-Рахман Хаккани, погиб в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник.

«Халил Хаккани, занимающий пост министра по делам беженцев, стал жертвой взрыва в здании министерства, расположенном в центре Кабула», — отметил анонимный источник канала.

Халил ур-Рахман Хаккани был назначен на должность министра 7 сентября 2021 года, после того как талибы сформировали временное правительство по завершении контроля над Афганистаном в августе того же года. Он является племянником Сираджуддина Хаккани, который возглавляет «Сеть Хаккани» — группировку, ассоциированную с талибами и обвиняемую в организации многочисленных терактов на территории страны.

9 февраля 2011 года министерство финансов США объявило Халила Хаккани особо опасным террористом и назначило награду в размере 5 миллионов долларов за его поимку. Кроме того, Хаккани включен в санкционный список ООН из-за его связей с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и движением «Талибан», оба из которых запрещены в России как террористические организации.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Одним из кандидатов на снятие «запрещенного» статуса может стать «Талибан». В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва намерена развивать отношения с Кабулом.