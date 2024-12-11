Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Афганистане при взрыве погиб министр, за поимку которого США обещали $5 млн

Министр по делам беженцев Афганистана Хаккани погиб в результате взрыва в Кабуле

Министр по делам беженцев Афганистана, назначенный движением «Талибан» (организация запрещена в России), Халил ур-Рахман Хаккани, погиб в результате взрыва в Кабуле. Об этом сообщает телеканал Al Jazeera, ссылаясь на источник.

«Халил Хаккани, занимающий пост министра по делам беженцев, стал жертвой взрыва в здании министерства, расположенном в центре Кабула», — отметил анонимный источник канала.

Халил ур-Рахман Хаккани был назначен на должность министра 7 сентября 2021 года, после того как талибы сформировали временное правительство по завершении контроля над Афганистаном в августе того же года. Он является племянником Сираджуддина Хаккани, который возглавляет «Сеть Хаккани» — группировку, ассоциированную с талибами и обвиняемую в организации многочисленных терактов на территории страны.

9 февраля 2011 года министерство финансов США объявило Халила Хаккани особо опасным террористом и назначило награду в размере 5 миллионов долларов за его поимку. Кроме того, Хаккани включен в санкционный список ООН из-за его связей с «Аль-Каидой» (организация запрещена в России) и движением «Талибан», оба из которых запрещены в России как террористические организации.

26 ноября в Госдуму был внесен законопроект о приостановке запрета на деятельность террористических организаций. Предполагается, что их будут исключать из реестра по решению суда на основании заявления генпрокурора или его заместителя. Одним из кандидатов на снятие «запрещенного» статуса может стать «Талибан». В Кремле заявили, что решение еще не принято, а в Госдуме пояснили «Газете.Ru», что в случае исключения талибов из списка террористов россиянам не будет грозить никаких правовых последствий за вступление в движение. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в МИД РФ заявили, что Москва намерена развивать отношения с Кабулом.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами