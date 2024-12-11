Орбан заявил о конце либерального мирового порядка

Либеральный мировой порядок закончился, и теперь мир ждут радикальные перемены. Об этом заявил премьер Венгрии Виктор Орбан, передает РИА Новости.

По его мнению, только страны, максимально использующие собственные силы, «смогут стать победителями во время перемен». А те государства, которые «подчиняются, становятся в ряд», не могут показать свои ценности, «не способны обнаружить силу», присущую венгерскому национальному характеру, «в короткое время потеряют значимость», считает глава кабмина.

Он также сказал, что Венгрия, являясь «самой западной страной из восточных и самой восточной из западных», желает иметь связи «со всеми мировыми экономическими центрами силы». Вместе с тем Орбан отметил, что его страна не намерена идти по пути, «проложенному другими», а собирается воспользоваться преимуществами своей истории, экономической структуры и культуры.

В октябре президент России Владимир Путин заявил, что сейчас в мире формируется новый порядок, который отражает многообразие планеты, и эти процессы не остановить.

Ранее в МИД России указали на попытки США «перекроить миропорядок руками террористов».