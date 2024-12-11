Правительство Украины начало работу в Германии

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале сообщил, что делегация правительства страны прилетела в Германию для обсуждения с представителями властей и бизнеса страны вопросов обороны и восстановления.

По его словам, делегация посетит украинско-немецкий бизнес-форум, где пройдет встреча с канцлером Германии Олафом Шольцем и другими представителями правительства ФРГ.

Также украинская делегация встретится с представителями немецкого бизнеса. На повестке дня стоят аспекты сотрудничества в области обороны, поддержки энергетики и вопросы восстановления Украины.

До этого Reuters узнал, что президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский были осторожны на встрече в Париже с избранным главой США Дональдом Трампом, чтобы тот не чувствовал себя загнанным в угол.

По данным агентства, Макрон и Зеленский были «на одной волне» во время прошедшей встречи, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют американского коллегу «в угол». В разговоре с Трампом политики заявили, что «Путин уже не тот, каким был в 2017 году», когда избранный президент США активно общался с лидером России.

Ранее политолог заявил, что глупо ожидать вступления Украины в НАТО до прихода Трампа.