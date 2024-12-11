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Политолог заявил, что глупо ожидать вступления Украины в НАТО до прихода Трампа

Политолог Блохин заявил, что Украина не войдет в НАТО до 20 января

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Yves Herman/Reuters

Ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, политолог Константин Блохин в беседе с «Лентой.ру» заявил, что глупо рассчитывать на вступление Украины в НАТО до прихода избранного президента США Дональда Трампа к власти 20 января.

Так эксперт прокомментировал предъявленное Киеву уходящим президентом США Джо Байденом условие для вступления в военный блок.

Однако Блохин считает, что западные политики пытаются оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского и заставить его снизить порог мобилизационного возраста.

До этого депутат Рады Александр Дубинский заявил, что действующий президент США Джо Байден может пригласить Украину в НАТО, если Киев снизит мобилизационный возраст в ВСУ.

По словам депутата Рады, действующая администрация США может «кинуть в мясорубку молодежь», чтобы избранный президент Дональд Трамп не смог остановить конфликт, провести аудит и выявить хищения демократической партии, которые связаны с Украиной. Таким образом, считает Дубинский, конфликт можно будет затянуть еще на два года до выборов в конгресс США.

9 декабря Зеленский объявил, что планирует созвониться с Байденом и обсудить приглашение в НАТО. По словам украинского лидера, говорить на эту тему с избранным главой США Дональдом Трампом сейчас нет смысла, поскольку он «еще не в Белом доме и у него нет всех этих юридических прав».

Ранее депутат Рады призвал Украину отказаться от идеи вступления в НАТО.

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