Reuters узнал подробности о трехсторонней встрече Макрона, Трампа и Зеленского

Президент Франции Эммануэль Макрон и украинский лидер Владимир Зеленский были осторожны на встрече в Париже с избранным главой США Дональдом Трампом, чтобы тот не чувствовал себя загнанным в угол. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на чиновников.

По данным агентства, Макрон и Зеленский были «на одной волне» во время прошедшей встречи, но были осторожны, чтобы не показалось, что они загоняют американского коллегу «в угол». В разговоре с Трампом политики заявили, что »Путин уже не тот, каким был в 2017 году», когда избранный президент США активно общался с лидером России.

Собеседники агентства также сообщили, что президент Франции воспользовался встречей, чтобы продемонстрировать политикам, что Европа уже многое сделала для помощи Украине, и что также готова более равномерно разделить бремя обеспечения безопасности с Соединенными Штатами.

На этой неделе в Елисейском дворце состоялась трехсторонняя встреча Трампа, Макрона и Зеленского.

Агентство Bloomberg сообщало, что Макрон в рамках встречи с Трампом и Зеленским в Париже пытался начать обсуждение, как положить конец конфликту на Украине.

При этом чиновники, близкие к Макрону и Зеленскому, заявили, что встреча «была позитивной». Официальные лица не стали раскрывать детали встречи.

Ранее Трамп призвал Путина действовать по Украине.