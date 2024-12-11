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В Словакии предрекли крах Евросоюза через 10 лет

Словацкий политик Данко: ЕС распадется через 10 лет, если сохранит текущий курс

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Matt Dunham/AP

Евросоюз прекратит свое существование, если в Брюсселе не изменят стратегию по ряду экономических вопросов. Об этом в беседе с РИА Новости заявил вице-спикер парламента Словакии и глава «Словацкой национальной партии» (SNS) Андрей Данко.

Данко подчеркнул, что ЕС нужно реформировать свою стратегию в области экономики и энергетики.

«Я думаю, что это не сделает (глава Еврокомиссии. – Прим. ред.) Урсула фон дер Ляйен… Если так будет, как теперь в ЕС, то через 10 лет Евросоюза уже не будет», — отметил он.

До этого бывший посол США в Евросоюзе Энтони Гарднер счел, что избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп хотел бы распада объединения.

Гарднер напомнил, что Трамп считал отличной идеей Brexit (прекращение членства Великобритании в ЕС и связанная с этим процедура), и что подобных процессов должно быть больше.

1 декабря газета The Wall Street Journal со ссылкой на чиновников и дипломатов писала, что Евросоюз может рассмотреть возможность увеличения закупок американских товаров для сближения с Трампом, который не раз критиковал объединение.

Ранее в Европарламенте раскрыли фактор значительного ослабления Европы.

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